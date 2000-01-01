

一場梅雨重創臺灣，短時間強降雨造成許多災情。而美國總統川普日前竟然宣布，美國將退出《巴黎協定》。



川普認為，《巴黎協定》未以「美國優先」，把不公平的環境標準加諸美國企業與勞工上。這番發言引發眾怒，不僅美國各地掀起反對聲浪，法國新任總統馬克宏也借用川普競選口號「讓美國再度偉大」，呼籲氣候議題的捍衛者「讓地球再度偉大」，批評川普為了國家利益而犯下錯誤。



全球暖化是科學家多年觀察與驗證的事實，暖化將促使極端氣候事件，如強颱、龍捲風、洪水、熱浪、旱災等，發生的頻率更高、強度更強。甚至因為溫度升高，更將導致冰山融化，海平面上升，淹沒許多土地。在臺灣，短時間強降雨的極端氣候形態，十多年來則已造成多起重大災情。



過去，國際間召開許多會議，討論如何因應溫室效應造成的全球暖化，達成的重要協議包括《聯合國氣候變遷綱要公約》、《京都議定書》和《巴黎協定》。美國曾經簽署《京都議定書》，卻始終沒有送交國會核准。後來美國簽署《巴黎協定》，當時還被視為對抗全球暖化的重大進展。



全球暖化是人類共同面對的危機，理應沒有哪個國家優先的問題，否則將使地球陷入公地悲劇。作為全球第二大排碳國，川普的決定，明顯違反全球共識與價值。