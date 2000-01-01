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豪雨肆虐　逾百校受創　災損近四千萬 (2017/6/4)
 

楊惠芳、吳啟綜／臺北報導

　超大豪雨鋒面昨天往中南部移動，不少縣市出現淹水、道路中斷及停電等狀況，緊急停止上班、上課，許多學校也損失慘重。根據教育部初步統計，目前全國已有一百零二校受災，損失金額達三千八百三十六萬元。校安中心指出，目前有三組師生在山區活動，但平安無虞，包括嘉義女中學生在阿里山活動中心，臺北市明湖國小在南投縣魚池國小交流，淡江大學學生登山，他們將陸續返回。

　在受損縣市中，災情比較嚴重的是新北市損失一千八百九十一萬元，其次是雲林縣損失八百零五萬元，臺北市損失七百六十八萬元。以個別學校來說，真理大學是最大受災戶，包括籃球場、排球場及抽水設備都受損。雲林縣林頭國小操場、籃球場及車道等區域慘遭水淹，估計需要八百萬元才能夠修復。

　教育部指出，根據通報，臺北市北投區泉源國小附設幼兒園一名學童，二日在上學途中發生車禍，幸好無大礙。

　在學校校外活動方面，嘉義女中有二十四名學生，在玉山國家公園參與高山探索營，暫時留在阿里山活動中心，等待山區開放就可返校；明湖國小四十人在南投縣進行校際交流活動，暫時留在魚池國小。淡江大學十名學生參加登山活動，由於雨勢太大，受困雪霸國家公園大鹿林道，由當地民眾引導到附近避雨，目前糧食足夠，教育部校安中心持續關注中。

　中央氣象局表示，鋒面昨天入夜後北移，今天西南氣流及滯留鋒面將持續影響臺灣，南投、雲林、嘉義、高雄及屏東地區，要嚴防超大豪雨；大臺北、桃竹苗、臺中、嘉義及花東地區，要小心大豪雨。

圖說：新北市昨天又降下大雨，路面積水嚴重。攝影／陳壁銘
 
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