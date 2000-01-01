報導‧攝影／陳壁銘



在一般人的印象中，水泥是硬邦邦且平凡無奇的東西，但是經過游聲堯的巧手後，卻都化為風格獨特的精工作品，甚至做成戒指的創意巧思，更曾讓游聲堯登上英國知名設計雜誌《Wallpaper》；他的水泥鐘錶創意設計，讓消費者眼睛為之一亮，顛覆了一般人對水泥的刻板印象。



游聲堯從臺北市建國中學畢業後，考上臺大地理系，讀了一學期之後，發現不是興趣所在，第二年重考，成績非常優異，原本可以上前五大志願的學校，但他選擇了國立成功大學工業設計系。



成大畢業前，游聲堯和兩名同學合作，設計了幾件趣味商品，像書皮是毛巾的筆記本、鏡子中有放大鏡並可調整角度等作品，已展現他在創意和設計上的天分。游聲堯在當兵時，萌生了用水泥創作的奇想，而在一次參加設計參訪之旅的機會，到日本參觀了名建築設計師安藤忠雄的水泥建築後，開啟了水泥精工之路。



游聲堯回憶，創業之路並不好走，一開始擺地攤賣水泥戒指，只賣出兩個，還是同學的「友情贊助」，也有人購買一個多月就壞了，打電話向他抱怨。他卻不氣餒，向臺科大營建材料研究所教授黃兆龍請益後，發現水泥作品就像建築施工地點一樣，不同的地方要有不同的水泥配方。



游聲堯為了精益求精創作水泥戒指，六年前成立自我品牌「二十二設計公司」，年營業額從十年前擺地攤的七十多萬元，成長到現在有一千五百多萬元。



游聲堯的水泥商品大約分為首飾、書寫工具、鐘錶和居家擺飾四類，每年約需使用一千公斤法國進口水泥。水泥鐘錶的製作程序很繁瑣，從調配水泥、灌模、排除氣泡、合模、拆模，再經過兩週的養護期後，才能進行細修和最後的組裝。尤其在製作錶盤時，尺寸要精準，而且不能產生氣泡，因此產品的良率只約六成上下。



用水泥製作商品是很獨特的創作，十年前游聲堯參加東京設計師週時，他的水泥戒指大受西方人喜愛，引起國際媒體關注，一個月最高曾賣出近兩百枚。游聲堯表示，未來將生產更多貼近生活的水泥精品，要完全改觀民眾對水泥粗糙、沉重、冷酷的刻板印象。



關鍵步驟

1.利用機器排除水泥中的氣泡。

2.將水泥灌入模具中。

3.脫模後，修整水泥時鐘的外觀。



圖說：游聲堯將不起眼的水泥化身為鐘錶精工品，也設計出許多貼近生活的精品。