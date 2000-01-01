阮筱琪╱臺北報導



農委會推動全臺國中小學營養午餐採用「四章一Q」的國產食材，農委會主委林聰賢昨天表示，營養午餐選用「四章一Q」食材，自一百零五學年度先在六縣市試辦，預期將政策擴及全國，經費由教育部編列，一年約十二億元；今年九月開學後，全國十九縣市的一百七十萬名學童，都能吃到「四章一Q」營養午餐食材，明年度將納入離島學校辦理。



四章一Q是指吉園圃標章、CAS有機農產品標章、CAS臺灣優良農產品標章、產銷履歷認證，以及臺灣生產溯源QRCode。



行政院長林全、林聰賢昨天到臺北市西松國小和學童共進營養午餐，了解用餐狀況及食材。林聰賢表示，透過四章一Q，可讓學童從小認識好食物，也可融入食農教育。



國內農地面積有限，能否順利供應學校有機食材？林聰賢指出，各縣市政府有不同的加碼政策，以他從前擔任宜蘭縣長經驗，臺北市可和宜蘭農民契作取得食材，數量供應沒問題。



臺北市教育局體衛科長黃國忠表示，臺北市有十一萬名國小學生、七萬名國中學生，九月開學後每天吃「四章一Q」的營養午餐，中央補助每餐三點五元，加上市府補助每週吃兩次有機米、蔬菜每餐一點六元，平均每人每餐獲五點一元補助，食材升級，家長也不需要額外負擔。



教育部次長林騰蛟則表示，目前提供營養午餐的預算已編列完畢，但將來希望朝「使用者付費」的方向，分擔經費。