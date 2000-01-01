楊惠芳、阮筱琪、陳景清／連線報導



梅雨鋒面報到，超大豪雨來襲，北北基、苗栗山區等地區昨天都傳出災情，包括核一廠二號機跳機，故宮正館東側大樓天花板漏水。教育部統計，全國昨天至少有八十一校停課，以新北市金山區和萬里區較多；八校傳出災損，粗估災損金額為一百一十二萬元。針對部分家長抱怨宣布停課時間太晚，教育部次長林騰蛟說，各區域情況不一，停課與否可因校因地制宜，授權地方和學校依實際狀況決定，一定要以安全為前提。



在受損學校中，新北市長坑國小多間教室淹水；新北市老梅國小推動食農教育的栽種場域積水嚴重，農作物泡水毀損；新北市中信國小地下室淹水。



臺北市溪山國小文創教室屋頂漏水；臺北市立大學附設幼兒園教室漏水；臺北市清江國小附設幼兒園教室、走廊淹水；臺北市南港高中至善樓電梯淹水等。臺北市柏齡幼兒園教室淹水，師生疏散到劍潭古寺安置，學生由家長接回。



停課的大專有東吳、文化、實踐、真理、馬偕醫護專校及臺北海洋技術學院。



故宮正館東側大樓天花板漏水。故宮表示，文物安全無虞，但為確保文物安全，正館東側所有展廳暫時封閉，並進行文物檢查。



北海岸臺電一座輸電塔傾倒，連帶使核一廠二號機電力無法輸送而跳機。原能會表示，反應爐安全停機，無輻射外釋疑慮。



今天停課的學校，包括新北市乾華、鼻頭、濂洞、崁腳、三和、大鵬國小，以及平溪國中；新竹縣新光、秀巒、玉峰及石磊國小；苗栗縣泰安鄉各級學校；臺中市和平區各級學校；南投縣仁愛鄉各級學校；嘉義縣太和與太興國小；高雄市桃源區各級學校。



圖說：新北市淡水區竹圍國小升旗臺泥水滾滾。圖片提供／竹圍國小