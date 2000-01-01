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多元學習情境教室
(2017/6/2)
報導‧攝影／張彩鳳
彰化縣文昌國小多元學習情境教室日前揭牌，學生最開心的就是擁有良好的閱讀環境，大家都說：「這裡的書好多，而且都很好看，可以補充知識。」
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多元學習情境教室
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