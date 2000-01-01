阮筱琪╱臺北報導



臺北市教育局推行數位教育，昨天在仁愛國中舉辦VR融入教學社群成果發表會，各校教師分別就語文、自然、藝術、健體等領域，分享數位教材教案。



天母國小英語教師沈佳慧利用VR，教導四年級學生設計自己的家，並用學會的英語字彙句型介紹家裡擺設，「不少學生興奮的把家設計得像豪宅，有游泳池，還有跑車」；沈佳慧說，透過互動體驗，學生開口說、動手寫，英語也進步了。



龍山國中教師張巧柔則利用zSpaces studio立體視野，讓九年級學生認識身體器官；課程中，投影到教室大螢幕上是3D立體器官，可以自由移動、旋轉，學生對於器官確切位置、功能、大小、何處容易有病變等，有更具體的了解。



仁愛國中則與故宮合作，歷史教師廖君僥給學生使用VR觀賞郎世寧花鳥畫，蝴蝶還會飛出畫作，體驗何謂「栩栩如生」。



利用VR教學，常遇到的問題是學生戴上VR眼鏡後就很興奮，「老師不知道學生到底看到哪裡」，富安國小教師高德祥利用Google Expedition融入自然科教學，透過谷歌街景取得雨林、高山、沙漠照片，由教師當導遊，帶學生優遊各地；他說，Google Expedition有標記功能，要是學生瞳孔聚焦不在教師要的位置，教師可立即知道，掌握學生的視角。