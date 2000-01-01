過了端午，天氣越來越熱，全臺用電量持續攀升。因應供電吃緊，行政院昨天啟動「二○一七夏月節電大作戰」計畫，除了提高節電獎勵金等節能措施外，也推出「酷涼分享」活動，舉辦抽獎活動，鼓勵民眾到百貨公司、賣場或便利商店吹冷氣並打卡。



為避免被抨擊變相鼓勵民眾到百貨公司等場所吹免費的冷氣，慷他人之慨，行政院也配合舉辦消費回傳統一發票號碼到經濟部能源局網站，就可參加抽獎的雙重贈獎活動，希望藉此刺激消費，帶動經濟成長。然而，行政院的如意算盤不但引發輿論譁然，更被網友譏為「史上最腦殘的節能政策」。還有民眾嘲諷說，開車到百貨公司吹冷氣的油錢，比在家開冷氣的電費還貴。



這項荒腔走板的節能政策，也凸顯我國政府受到日本福島核災震懾，在三年前宣布核四封存，核一廠一號機與核二廠二號機因核安疑慮被迫長期停機後，替代能源捉襟見肘，限電危機一觸即發的窘境。



在核能發電無法保證百分之百安全的情形下，非核家園雖已逐漸成為全民共識，但政府施政在確定方向和目標之後，更要有周延的策略和步驟，不能盲目的往前衝。行政院鼓勵民眾到百貨公司等場所吹冷氣，節省家庭用電，不但玩笑開大了，也再次暴露我國能源政策瞻前不顧後。執政者應坦然面對失策，亡羊補牢為時未晚。