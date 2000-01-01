沈育如／臺北報導



教育部昨天公布最新的「原住民族教育概況分析」，發現國中小學原住民學生輟學率為百分之零點八，比一般生百分之零點二還高，原因包括個人不想念書、家庭經濟壓力等；教育部表示，國中小學為義務教育，學生不就學，家長會被罰款，但罰錢後「也只有一點改善」，有些學生甚至表明要留在家中幫助務農。



統計資料顯示，一百零五學年全國原住民學生共十三萬六千多人，占全國學生總數的百分之三，受少子化影響，人數比一百零一學年少百分之八；全國原住民學生中，阿美族學生最多，占總數三成五，其次是排灣族一成八，泰雅族一成七。以縣市來看，最多原住民學生的是桃園市，其次是花蓮縣，新北市居第三。



至於原住民學生在大專院校最多就讀的科系，第一名是護理系，其次是企業管理系、幼兒保育系。教育部技職司長楊玉惠指出，主要是護理系設有原住民專班，以一百零六學年來說，有六校的五專部共開出三百多個外加名額，供原住民學生就讀，慈濟科大還有公費生名額，提供學雜費補助。



統計資料顯示，一百零四學年大專院校原住民生休學率百分之八，比一般生的百分之五點九高，休學原因是學業與志趣不合、經濟困難等。而原住民大專生因經濟困難而休學有百分之十一，比一般生的百分之五點九高。楊玉惠說，政府補助原住民學生每學期學費，學校也有助學金，推測不是付不出學費而休學，可能是生活費不夠，或背負家庭經濟重擔，因此中輟學業而工作。