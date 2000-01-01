陳景清／高雄報導



高雄市杉林區偏鄉三所小校月美國小、新庄國小及集來國小，昨天在臺南烏樹林營區，為畢業班學生舉辦兩天一夜的「三校聯合畢業童軍露營活動」，讓畢業生培養服務冒險精神。



家住內寮山區的月美國小學生義雄說，他在露營活動中，學到童軍打「稱人結」，先用童軍繩一端打出固定圈圈後，套在身上，攀爬時就不怕滑脫或夾擠，很有趣也很實用。



新庄國小學生律巾說，他第一次和同學合力搭起晚上睡覺的帳棚，才知道看來簡單的帳棚，藏著這麼多學問；集來國小學生國豪說，在活動中，他第一次拿鍋鏟炒菜，發現原來備餐很辛苦，決定回家後要多幫忙爸媽做家事。每個參與活動的學生，都很開心能與其他兩校同學共同生活一個晚上，相互學習。



新庄國小校長林文毅表示，今年三所學校首次聯合舉辦畢業童軍露營活動，希望讓學生從動手做的經驗中，體驗到解決生活問題的成就感。



集來國小校長潘淑琦表示，透過這次活動，可以落實品德教育，促進學生學習服務，並推動童軍教育。



月美國小校長丁崇寶表示，長期處在經濟劣勢的偏鄉，希望為學生增加有趣的學習經驗。



三校的學童在兩天一夜的活動中，也參與了大地遊戲與營火晚會等童軍特色活動，並相互學習，跨校結交好朋友。



圖說：高雄市杉林區月美、新庄、集來國小三校聯合舉辦露營活動，學生學習搭帳棚。圖片提供／月美國小