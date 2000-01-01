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新興毒品7年增35倍　籲學子反毒拒菸 (2017/6/1)
 

　阮筱琪╱臺北報導

　衛福部食藥署昨天公布濫用藥物檢驗通報系統資料分析指出，在檢警調送驗的毒品案件中，新興毒品的檢出量不斷攀升，從二○一○年的百分之零點四，到二○一六年增至百分之十四點二，增加三十五點五倍，以坊間俗稱「浴鹽」的合成卡西酮類最多。

　法務部法醫研究所組長蕭開平表示，合成卡西酮類屬於中樞神經興奮劑，像「喵喵」及「浴鹽」等毒性高，會讓人出現興奮與幻覺，造成性格殘暴、情緒不易控制，甚至影響心臟運作，毒性是一般毒品的八倍到十倍，劑量僅需愷他命、搖頭丸的一成便會致死。食藥署表示，該類新興毒品常包裝成咖啡包、奶茶包、餅乾或糖果，今年已有六十人因此死亡。

　根據國健署青少年吸菸行為調查發現，二○一六年國中學生的吸菸率為百分之三點七、高中職學生百分之九點三，雖然有逐年下降趨勢，但近來年青少年受誤導，將吸電子煙視為「無害的新興時尚」；教育部引用世界衛生組織的資料，吸菸的青少年未來使用大麻的可能性，比非吸菸者高出八倍，使用海洛因的可能性則高出二十二倍。

　藝人張鈞甯、李明依、網紅凱皓及High咖，昨天前往臺北市成功高中，一起呼籲青年學子加入國健署拒菸活動，並上臉書換頭貼，表態成為「拒菸舞士」，還有機會抽1more耳機。
 
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