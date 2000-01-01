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高教深耕5年逾590億　助大學發展特色
學校獲經費補助　五成須投入教學		 (2017/6/1)
 

　沈育如／臺北報導

　教育部明年起推動為期五年的「高等教育深耕計畫」，取代過去的競爭型經費補助，預計總經費將超過五百九十億元。教育部次長姚立德昨天表示，預計每年經費超過一百一十八億元，其中兩成會依據學校規模分配，另外八成依據各校提出的多元發展計畫分配，但不論各校分到多少經費，其中至少有五成要用在教學上。

　教育部過去推動邁向頂尖大學計畫、推動典範科技大學計畫，以及獎勵大學教學卓越計畫，供各大專院校提出計畫進行申請，但是這些計畫到今年底結束，因此，教育部整合這三項計畫，由明年推出的高教深耕計畫取代，希望一改過去經費分配不均的問題，供各校依照自己的特色申請經費，發展校務。

　姚立德表示，高教深耕計畫的兩成經費，將依照大專院校的規模著手分配，希望拉近各校的補助差距，另外八成經費是透過各校所提的學校多元發展計畫進行分配。

　姚立德強調，這項高教深耕計畫的經費「不是齊頭式平等」，會依照學校所提計畫而有所差異，目的是讓學校各自發展特色。

　另外，教育部明年起，將另編經費推動「國際競爭大學」。教育部高教司長李彥儀表示，篩選門檻包括教學研究水準、有國際表現的領域、博士畢業生到國際公司任職等，將邀請重量級的國際代表審查，篩選過程更為嚴謹，預計數量會比現有十二所頂尖大學還少。
 
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