口述‧圖片提供／林韋良 採訪╱阮筱琪



我在國小三年級時，想參加跆拳道社，但跆拳道社太熱門額滿了，我被分發到扯鈴社，開展扯鈴之路。



一開始，我沒把扯鈴當作職業，但因機緣開始練扯鈴，再參加比賽，甚至參加馬戲團甄選及出國表演，這些都不是一步登天，而需要累積機會。



現在小朋友可接觸的媒體資訊非常多元，有些人可能還沒找到自己的興趣，我覺得不用著急。目前學校的課程豐富多元，我建議大家專心上每一堂課，或許可從中找到樂趣或興趣。以我的例子來說，扯鈴雖然是我的興趣，但我從未忘記對跆拳道的喜愛，仍參加跆拳道訓練課程。因此，各位畢業生不要局限自己，要打開心胸，儘量嘗試各種可能的機會。



這幾年，在國外巡迴演出，我發現自己的不足，例如，扯鈴不只是「扯」而已，還要加入肢體律動和搭配音樂，所以我也上了很多體操、舞蹈和音樂課程。



現在有不少人想當電競選手，想法很不錯，假如電競真的是你的興趣所在，就努力發展，但最基礎的是必須把本分做好，相信家人也會支持你的決定和選擇。





◆林韋良曾以單人扯鈴表演，在第二十九屆法國明日節雜技大賽中，獲最高榮譽首獎總統獎等三項大獎，也獲世界雜耍聯盟扯鈴世界第一、俄羅斯藝術表演家維克多奇特別獎，入選太陽馬戲團。