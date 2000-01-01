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「社論」前瞻計畫的後顧之憂 (2017/5/31)
 

　政府積極推動全面基礎建設的前瞻計畫，包括軌道、水環境、綠能、數位及均衡城鄉建設五項。預計八年將投資一兆八千多億元，但細究軌道建設三十八項經費，合計就高達九千五百六十億元，占總經費的一半以上，是前瞻計畫的最主要項目。

　臺灣守護民主平臺以網路調查「公共政策優先順序」，其中「長期照顧」逾三成民眾認為應該列為最優先政策，八項中居冠；而認為「交通軌道建設」優先者僅百分之七點八，排名最末。我國軌道交通品質全球評比第十名，已算便捷，並非急迫性建設。日本九州面積比臺灣稍大，其最大城市福岡，軌道覆蓋率不如高雄，更遠遜於臺北。我國二、三線縣市均要普及軌道建設，實無必要；記取恆春機場、興達港、東石港等「蚊子建設」的教訓，殷鑑不遠。

　民調顯示，民眾殷切希望政府優先推動的前三項，為長照、幼兒托育、幼兒教育建設，但並未列入前瞻計畫要務，恐成為後顧之憂。

　前瞻計畫如果以發展經濟為目標，實不應以普及軌道為優先。一九六○年，日本首相池田勇人推動「國民所得倍增計畫」，以研發、技術提升為要務，讓日本走出模仿製造，而發展創新、精緻產品，促進產業升級，「日本製」因此成為國際稱譽的優良品牌。僅僅七年，便達GDP和國民所得倍增目標，這才稱得上國富民富的前瞻計畫。
 
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