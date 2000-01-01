阮筱琪、陳中興、李榮茂、張彩鳳╱連線報導



國中教育會考結束，九年級學生都如釋重擔，在距離畢業前的課程空檔，學校安排多元活動，讓學生從參訪中了解高中職教學內容，或從聯歡會和體育競賽中，達到班際交流，留下國中三年美好的記憶。



參訪高中職 探索未來志向



臺北市龍門國中規畫會考後三「見」好事，分別是預見未來大學、遇見將來高中職，以及再見龍門國中。第一週由學校舉辦「與校長有約」座談會，邀請大專院校、高中職校長說明學校特色，並請學長姐介紹高中職生活、分享學習經驗；第二週安排學生參訪臺大博物館與建國中學；第三週前往新竹，參訪清華、交通大學，並與精華國中進行校際交流。



桃園市文昌國中安排許多活動，校長蘇佐璽說，學校規畫班際籃球賽、管樂發表會、畢業聯歡會等活動，各科教師也會與學生玩桌遊，或到高中職參訪。



拍攝微電影 記錄校園生活



桃園市復興區介壽國中策畫的活動更多元，校長傅美琴說，配合學生選填志願需要，規畫參訪周邊職業學校；各班導師也會帶領學生拍攝微電影，記錄校園點滴，微電影完成後將在畢業典禮上播放。新屋鄉永安國中校長黃金增表示，學校安排學生參訪周邊高中職，並聆聽講座充實心靈，或參加球賽宣泄體力。



學習傳統文化 增進族群認同



屬於原住民學校的新竹縣五峰國中，舉辦「桃花五春峰．大家『藝』起來」活動，推出作品展覽，以及男女合唱團、泰雅傳統古謠演唱等，並邀請家長觀賞。位在新竹縣尖石泰雅部的尖石國中，為增進學生對自我族群的認同，安排學生學習原住民泰雅族編織、搭建瞭望臺等。



新竹縣二重國中安排學生參與英語情境教育學習，也教導學生用鹽巴和粉筆混色，調和出自己喜歡的顏色沙，裝進小瓶子，完成作品；學校還舉辦二手校服回收，請畢業學生捐出校服，嘉惠學弟妹。



邀名人對談 思考人生方向



臺中市崇倫國中安排學生欣賞導演魏德聖新作品《五十二赫茲我愛你》，並邀請魏德聖與學生對話。崇倫國中校長沈復釧表示，學生考完會考後，接下來，就要面臨選填志願的問題，因此，邀請名人進校園，與學生對談，希望提供學生人生方向的思考。



魏德聖告訴學生，不要用成績論斷未來，而是要問自己真正想要的是什麼；在學習過程中，一定要學會一項樂器或懂得欣賞音樂，並學會一項運動，在面對人生困境時，情緒才有宣泄的出口。至於學生詢問如何寫出好作品，魏德聖鼓勵學生多觀察、多看書、多與人溝通，才能寫出好文章。



圖說：臺中市崇倫國中在國中教育會考結束後，安排學生看電影，並邀請導演魏德聖（右）與學生對話。攝影／張彩鳳