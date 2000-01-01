報導‧攝影／洪素蓉



國立臺東大學人文學院院長李玉芬，教書三十年，原本想退休了，卻被借調到國立臺灣史前文化博物館，在「人生有無限可能」的想法下，接下第六任館長一職。李玉芬說，希望史前館能夠深度連結土地、歷史、文化與人民生活記憶，創造多元館藏與豐富的研究成果，並與地方社群充分合作，成為能夠承擔社會責任，所有民眾共有共享的博物館。



李玉芬回憶自己求學時，不喜歡被教師注意到，因為她小時候家住在缺乏水電資源的新北市石碇山上，剛入小學時，甚至連一句國語都聽不懂，每天去學校，呆呆上完課，又呆呆回山上，就怕教師注意到她，分派無法完成的課題。



到了三年級，她忽然發現自己能聽懂國語了，成績突飛猛進，好不容易交到幾個好朋友；有一次，導師公開讚美她：「大家應該跟李玉芬學一學！」沒想到被稱讚之後，好朋友全都不理她了，帶給她很大的心靈傷害，從此以後，李玉芬就很不喜歡被公開表揚。



媽媽的鼓勵



創造背書奇才



李玉芬說，小時候姐姐功課好，妹妹字寫得漂亮，媽媽每天給她們一塊錢。李玉芬回憶自己一、二年級時，不像姐姐妹妹表現優秀，媽媽為了鼓勵沒優點可換錢的她，就說吃一碗飯，給一塊錢；後來媽媽覺得這樣下去也不是辦法，就交待李玉芬背書。聽話的玉芬，就算課文全看不懂也背下來，結果因為很會背書受到教師讚美，從此更加努力背書。



由於師長和母親的鼓勵，「很會背書」的李玉芬變成「只會背書」的李玉芬，所有課文一直背到國中，背到後來，甚至連標點符號是分號或逗號，都背得一清二楚。一直到考上臺師大，畢業成為地理老師後，李玉芬學習了整合式教學模式，這才發現可以用技能貫穿認知與情意，進行活動操作，不但可以有好的學習效果，還能享受求知的快樂。所以，她總是對學生說：「不用背，只要用喜歡的方式去理解就行了。」



工作不怕苦



正面詮釋有力量



工作和學習時一樣認真的李玉芬，二十幾年前到當時還很荒涼的臺東大學任教。李玉芬說，回想起來，非常感謝母親給她滿滿的愛和自由，支持她堅持貫徹自己的選擇。



李玉芬非常喜歡工作。在臺東大學時，她每天都工作超過十四小時。印象最深的是，她曾因工作太過投入，連颱風來襲，地下室積水都渾然不知，直到警衛跑來通知，她才發現該回家躲避風災。外人或許覺得她工作得太辛苦，但李玉芬說，她很感謝國家願意付薪水，讓她可以不斷付出與學習。



學生眼中的李玉芬可愛親切，總是不斷稱讚缺乏自信的學生，即使旁人訕笑她「癩痢頭學生自己的好」，她依然不為所動，繼續稱讚學生。李玉芬說，那是因為學習就是需要鼓勵和肯定，不然有些天分會被消磨掉，只要教師在旁鼓勵，學生不但會進步，並且愈來愈優秀。



接掌史前館



發展內容多樣性



面對史前館館長新工作，李玉芬說，她現在也要以這種「勤奮努力創造優秀事實」的精神工作。今年是史前館開館第十五年，她希望能逐步改善組織制度文化，以理性溝通、互助合作為前提，讓史前館同仁都能從不同的角度貢獻心力，進行學習與分享。



李玉芬強調，不論學習或工作，每天的生活都是精心創造的藝術品。「館長的工作」是非常崇高的榮譽，面對博物館當前發展的新趨勢，她將以文化多樣性的理念，將史前館塑造成展現多元內容，她也衷心期盼各界人士為史前館加油，多多提供建議。



圖說：李玉芬接掌臺灣史前文化博物館，歡迎各界提供建議，讓史前館成為國人共享的展館。