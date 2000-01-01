《菸害防制法》於民國八十六年三月公布實施，迄今二十年，對菸品的管理，菸品健康福利捐的提升，兒少及孕婦免受菸害的規範，吸菸場所的限制及菸害的教育與宣導，均有所著力，成效初見，但有關室內全面禁菸，走出無菸社會堅實一步，卻是步履蹣跚，一如唐‧皮日休《太湖詩‧上真觀》所云：「天祿行蹣跚」，舉步維艱。



今年初衛福部提出《菸害防制法》修正案，明定夜店等相關公共場所一律禁菸，並加徵免稅店菸品的健康福利捐，卻遭行政院全數擱置，連立院大門都進不了。讓期許這項維護全民健康的良性立法，能順利通過的醫界、社運團體及許多民眾大失所望。



醫學上早經確認，香菸所含近七千種化學成分中，至少有八十種致癌物；世衛組織統計，全球每年約有六百萬人死於菸害，其中有六十萬人是本身不抽菸，卻被「二手菸」害死的冤魂。臺灣吸菸人口約三百一十萬，每年因菸害死亡者有兩萬人。因此，在法令走過二十年的今天，菸害防制不容倒退，室內公共場所全面禁菸是國際趨勢，政院應領頭積極推動。



當然，司法系統和媒體也應全力督促。美國在四十年前經媒體調查報導、司法檢察部門勇於任事，成功推動菸業公司應對菸害致死者進行賠償的立法，迄今賠償總額已超過四千億美元，讓菸業界得到教訓和警惕，被譽為是由媒體和司法系統共同合作，締造的二十世紀最重大的公共衛生成就。他山之石，可以攻錯，值得深思。