劉偉瑩／臺北報導



「山是一所學校」，臺北市中山國小七名身心障礙資源班學生，日前在林泳鋅、李佩玲及崔德龍三名教師帶領下，成功登上雪山主峰。其中四年級的劉哲辰，更在一學年內完成十座百岳，教師原本希望他寫兩百字心得感想，不料他說：「寫兩百字不夠，要寫五百字！」讓教師笑開懷。



成功征服雪山的七名學生，有的被鑑定為自閉症、情緒障礙，有的是智能發展障礙，平時在人際互動或課業學習常有一些狀況，但在為期四天三夜的登頂過程，學生不只克服了體能和耐力的挑戰，情緒控制能力也明顯進步。



崔德龍笑著說，第三天大人都累了，學生還興奮的準備下午茶，回程中更輪流帶頭扮演領隊角色，不時提醒和照顧隊友、教師，令教師非常欣慰。



崔德龍指出，資源班這學年延續往年「山是一所學校」的山野教育特色課程，規畫一個月要登一次山，預計六月底完成全部課程，但劉哲辰在教師探勘時，也和父母隨隊登頂，因此比別人早一步達成登十座百岳的壯舉。



更令人感動的是，崔德龍說，哲辰有情緒障礙過動症，剛開始登山時，還因為太累不願意走路，由教師用登山杖一路拉著走，但到了第四次登山，他的情緒控制進步很多。



「山野教育不在培養登山家，而是讓學生在過程中挑戰巔峰，實現自我，建立自信。」崔德龍說，登山目的很單純，就是專注於「走路」這件事，幫助特殊學生提升專注力。至於其他的學習，他說，一旦進入山野林間，不用特別教什麼，孩子自然就會與人、與環境產生很好的互動。



圖說：臺北市中山國小七名特殊需求學生，在教師和家長帶領下，成功征服雪山主峰。圖片提供／臺北市中山國小