報導／吳啟綜 圖／美聯社



美國職籃NBA總冠軍戰六月二日開打，去年勇士隊對決騎士隊的戲碼將再度上演。去年遭到逆轉的勇士隊，今年季後賽創下十二連勝紀錄，有機會獲得三年內的第二座總冠軍，衛冕軍騎士隊也不甘示弱，誓言完成二連霸。



勇士隊季後賽勢如破竹，橫掃拓荒者隊、爵士隊和馬刺隊，以十二戰全勝之姿連續三季闖入總冠軍賽，平NBA紀錄，在這波十二連勝當中，勇士隊平均勝分高達十六點三分，成為總冠軍賽前平均勝分最高的球隊。



勇士隊上一季獲得七十三勝，為全聯盟最佳成績，但在總冠軍賽遭到騎士隊逆轉翻盤，才促成杜蘭特本季加盟勇士隊。勇士隊在杜蘭特加入後，如虎添翼，杜蘭特與「咖哩小子」柯瑞組成的「雙MVP」連線，銳不可擋，兩人經常輪流支撐勇士隊進攻。過去兩年，勇士隊的進攻武器是快攻、三分、外線，今年柯瑞打得更聰明，更能組織有效的進攻，減少失誤，並且為隊友製造更多得分機會，而攻守俱佳的杜蘭特則讓對手防不勝防。



勇士隊今年的改變，連馬刺隊總教練波波維奇也稱讚：「勇士隊球員很有天分，他們的防守也許是聯盟中最好的，在進攻上，沒有一支球隊能像他們一樣無私分享球權。」馬刺隊中鋒加索也認為：「勇士正走在邁向冠軍的路上。」



勇士隊在西區冠軍戰中，四場共飆進五十四顆三分球，柯瑞經常能在中場投進「超大號三分球」。有人建議設定更遠的四分球，增加觀賽樂趣，這讓波波維奇忍不住說：「希望聯盟不要增設四分線。柯瑞和湯普森真的能投進，我們的麻煩會很大。」



騎士隊則在「三巨頭」詹姆斯、厄文、勒夫三人聯手下，創下季後賽十連勝的紀錄。騎士隊雖曾在東區冠軍戰中輸掉一場，但他們是很有韌性的球隊，上季總冠軍戰在一比三劣勢下逆轉成功。今年會不會再度重演，球迷拭目以待。



即將屆齡退休？ 吉諾布里獲球迷致敬



西區冠軍戰眾所矚目，另一個焦點是阿根廷籍馬刺隊明星後衛吉諾布里，他將滿四十歲，球迷猜測今年是不是他最後一個球季。



西區冠軍賽第四戰，馬刺總教練波波維奇特別安排吉諾布里擔任先發，離上一次季後賽先發已相隔四年，結果他老當益壯，上場三十二分鐘是全隊最長，攻下十五分是全隊次高，另有全隊最佳的七次助攻。最後，他在全場觀眾起立吶喊「吉諾布里、吉諾布里」的情況下退場，賽後大家都為他獻上掌聲，還有球員擁抱他。



波波維奇說，這一場可能是他生涯最終戰，也可能不是。目前，吉諾布里尚未宣布退休。



吉諾布里十五個球季都待在馬刺隊，他最厲害的武器是有如鬼一般的切入，讓對手防守疲於奔命，曾經幫助球隊贏得四座總冠軍。



