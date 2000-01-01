楊惠芳／新北報導



「只要有一技之長，畢業即就業非難事。」由教育部主辦的「一百零六年北區技職博覽會」，昨天在新北市民廣場進行，現場設有五大主題區，除讓民眾了解臺灣技職教育特色外，更接受師生諮詢，讓有意願就讀技職體系的學生，可深入了解各校系特色、課程內容及畢業後出路等。



教育部技職司長楊玉惠表示，技職體系強調「務實致用」，以培養學生具備畢業後立即就業的能力，希望透過技職博覽會，改變社會對技職教育的刻板印象，認同「選技職，好好讀，有前途」的教育理念。



這項由教育部委請龍華科技大學主辦的「北區技職博覽會」，匯集新竹以北的各所技專院校、高職、五專學校，首度以主題展示館，呈現技職教育特色。現場分為機器人及工業4.0區、電子商務及多媒體動畫區、休閒時尚區、健康區及五專區等五大主題館區，透過靜態與動態展示說明，讓學生及家長了解技職教育的七大類群，以及五加二（五專加二技）的教育特色與未來發展。



龍華科大也在展區陳列工業用機器人、電腦鼠嵌入式控制系統、多媒體遊戲軟體、護膚面膜等成品，展示豐碩的產學研發成果。龍華科大校長葛自祥表示，在全球化時代，技職教育必須與國際產業接軌，以因應時代趨勢，協助臺灣產業升級。



圖說：北區技職教育博覽會昨天吸引許多學生參觀，萬能科技大學化妝品應用與管理系現場示範。攝影／陳壁銘