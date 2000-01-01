

世界排名第一的十九歲天才棋王柯潔與谷歌AlphaGo電腦圍棋的對弈，科幻小說般的情節就在真實世界上演。經過三天鏖戰，人工智慧獲得了壓倒性勝利。



在這場棋王與圍棋電腦程式的世紀對決，我們不僅見識到大數據驚人的分析能力，也驚異的發現人工智慧在「深度學習」的技術突破而產生的跳躍式進化。人工智慧是否將超越人類智能，再度成為熱議話題。



可以預見的是，人工智慧技術繼續突破，並且成功的應用在各項產業，勢必對人類社會帶來革命性的發展。有專家認為，未來的十年將是人工智慧的時代，更大膽預言人類將有一半的工作會被取代。預言是否應驗，有待後續觀察。



人力被機器取代的事，並不是現在才發生，如今人工智慧發展，如果已經快速超越人類需要積累長久且龐大的學習才能做到的事，那麼未來的世代如何在人工智慧的時代立足生存，必須及早未雨綢繆。



人工智慧與人類智能誰優誰劣，目前還難論斷，人類大腦的奧祕也仍待探索。如何善用人工智慧，促進人類生活的便利，用以解決當前人類社會面臨的難題，是我們對人工智慧的期待。而相對於人工智慧的發展，如何積極開發人類才有的特質，才能在人工智慧的時代有能力駕馭人工智慧，有餘裕享有其革命性的成果，我們前瞻未來教育也須有革命性的思維。

