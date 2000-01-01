楊惠芳、吳啟綜／連線報導



因一例一休新制上路，臺北市有七十七所私立幼兒園、新北市有七十五所私幼，分別向臺北市教育局、新北市教育局提出收費調漲案，臺北市平均調幅約四成。兩市教育局日前邀專家學者、幼教團體代表、家長會代表等進行審議，昨天公布結果，北市有三所、新北有三十一所通過調漲，北市調漲金額為每月一百八十五元到七百元；新北市平均調漲七百五十元。



臺北市教育局指出，這次有七十七所私幼提出收費調漲案，其中兩所因缺少教職員工投保及薪資等資料遭退回；七十二所因調整收費後，價格高於行政區私幼月平均收費，加上仍有盈餘而遭駁回，最後僅三所通過。這三所調漲金額後，費用都低於行政區私幼月平均收費。



臺北市教育局表示，審議原則以收費不超過同一行政區月平均收費、營運有無盈餘、整體營運績效等進行討論，並考量幼兒園應提供教保服務人員合理工作薪資，透過會計師計算幼兒園增額成本及營運合理利潤後，推算出合理調漲金額。有關一例一休對營運成本造成負擔，因考慮近來私立各級學校也未調漲學費，經審議委員討論後，決議不列入漲價參考因素。



新北市教育局說，今年共有七十五所私幼提出收費調整申請，結果通過三十一所，平均調漲七百五十元，調漲主因是從九十八年至今都沒有調整，且收費低於平均收費、教職人員薪資調漲、增加教保服務人員人數等。



其他直轄市方面，臺南市先前有六十六所通過調漲，平均漲幅約百分之五，桃園市、臺中市、高雄市則全面凍漲。

