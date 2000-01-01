林靈／金門報導



為使海洋教育進一步在校園扎根，金門縣海洋教育資源中心日前與金門在地社團「金門潮間帶」合作，共同推出校園巡迴課程及攝影展。昨天到金湖國中，讓學生近距離觀賞潮間帶攝影作品與海洋生物標本，拉近與海洋的距離。



「金門潮間帶」的臉書社群，近年從最初少數幾人，發展到目前的近五千人。社群夥伴每日更新分享關於海洋的新發現，許多素人觀察家都變成了達人專家。在社團發起人洪清漳的帶領與鼓勵下，社群夥伴集合攝影作品辦理攝影展，讓個人的海洋觀察紀錄發揮更大效益。去年起在金門辦理攝影展與相關解說導覽課程，獲得廣大迴響。



日前參觀攝影展的金城國中學生呂育松表示，從未見過這麼多海洋生物，這些海洋生物不但體型很小，還有些未曾在臺灣地區留下紀錄的新物種，他很佩服講師的觀察力。金湖國中學生高美靜昨天則表示，她很喜歡海葵與海膽，還有很多海洋生物標本也讓人印象深刻，透過這次課程，她才明白原來海洋與人類生活息息相關。



金城國中校長許維民表示，海洋是金門主要生活環境，金門的海洋教育，希望讓學生認識島嶼家鄉，並在生活中實踐海洋知識。他說，推動潮間帶校園巡迴課程，就是希望提供更多機會，讓學生增加海洋知識，未來面對環境問題時，能找出解決海洋問題的方法與策略。



圖說：金門潮間帶講師與金門學子面對面分享潮間帶知識。圖片提供／金城國中

