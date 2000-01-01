報導‧攝影／陳中興



桃園市兒童美術館日前展開試營運，具有多重功能的兒美館，定位為「兒童」、「美術」及「數位」的多元閱讀美術館，提供兒童閱讀、美術、劇場、繪本、說故事、AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）體驗等區域，運用現代科技，體驗影像之美，進行美的教育。



在兒美館五樓，是展示區與體驗區，設有兒童劇場、作品展示區、桌遊區、魔鬼氈遊戲區、VR體驗區、AR兒童探索區。桃園市立圖書館館長蔡志揚說，VR體驗有三個區，民眾可以在櫃檯辦理登記，領牌後體驗。



建國國中七年級的胡宜婷表示，實際體驗後發現，從VR看到的畫作很奇特，畫中的小蝴蝶彷彿在眼前，很逼真，就像在現場觀看風景一樣。



在AR探索區，兒童可以利用互動裝置，以手、腳當作畫筆，以站立的區域為畫布，隨意的舞動身體，就可以畫出一幅獨特的抽象畫。



當創作者完成獨特的抽象畫時，這幅畫會呈現在展場前大螢幕的右側，左側則出現創作者的影像；當影像及畫作出現後會停格十秒，再傳回櫃檯的電腦中，創作者就可以憑號碼牌前去櫃檯，將抽象畫下載至手機上。



五樓的遊戲區有桌遊、魔鬼氈兩種，親子可以先到櫃檯押證件，領取桌遊及魔鬼氈。兒美館說，魔鬼氈是提供六歲以下兒童使用，家長可以協助孩子，一起在色彩魔法師、拼貼創作家、自由創作區三個板塊區域內，黏貼魔鬼氈，進行美術創作。



蔡志揚表示，展示區目前展出紙雕藝術家黃沛瀅，帶領八德區九所國小學生的紙雕作品，展期到九月三日。



親子活動空間 視聽、實作皆宜



桃園市兒童美術館六樓的設施，以知識及教育為主要功能，設有兩間多功能教室，還有親子影視區、閱覽區、繪本區、親子共讀區。



其中，多功能教室是作為舉辦親子活動為主，如果參加人數多時，可拆掉中間的隔間，將兩間教室變成一間大教室。



親子影視區有完善的播放系統，櫥架上擺設了適合兒童觀賞的卡通、藝術及歌劇類的光碟片。光碟片有公播版與家用版，兒美館管理人曾郁宣說，公播版影片只能在現場觀賞，櫃檯會提供耳機及遙控器，借閱人可以與家人在四個人的沙發坐位區觀賞。家用版影片則在辦理借閱登記後，就可以帶回家觀賞，影片包括《阿伊達歌劇》、《博物館的祕密》，或是宮崎駿及迪士尼的卡通影片等。



閱覽區有一排排以阿拉伯數字編碼的開放式書架，民眾可以直接取閱書架上的書；也可以拿到自動借書櫃員機掃描條碼後借回家，不必再到櫃檯辦理借書登記手續。



閱讀區右側擺放了四人的方桌，民眾可以在寬敞、明亮的空間享受閱讀樂趣；圓弧型設計的繪本區及親子共讀區，是以坐位沙發高矮來區別；六樓圖書館內還有一項閱讀特色，就是提供許多大本的放大字體書籍及書刊，方便親子共讀。





圖說：展示區有桃園市九所國小學生創作的瓦楞紙相框作品。

