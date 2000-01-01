

又到了畢業季節，美國的大學依照傳統，邀請名人在畢業典禮演說。如同以往，許多人以自己的人生經驗，說出了不少經典名言，鼓舞了現場的畢業生，也隨著媒體報導傳播到全世界。



臉書創辦人祖克柏受邀回到哈佛大學，獲頒榮譽博士並發表演說。他當年為了經營網站而中輟，當天他對學生說：「你們做到了我沒做到的事。」他鼓勵畢業生創造人生的使命感，打造一個有使命感的世界，從連結一個社群到連結全世界。他還在臉書分享照片，寫著：「媽，我早告訴你，我會回來拿學位。」



其他像是搖滾歌手邦喬飛，說：「接受讚美和批評同樣重要，但都不要耿耿於懷。」新任總統川普說：「享受當局外人的機會」，因為局外人能改變世界。喜劇演員威爾‧法洛則說，曾經以為畢不了業，如今卻是知名校友，鼓勵畢業生要有信心，自己找出一條路。



妙語如珠的畢業演說，臺灣也有不少案例，都讓人留下深刻印象。例如台積電董事長張忠謀去年說，畢業典禮應該是開業典禮或開始典禮，是自我學習、終身學習的開始。臺大教授葉丙成也叮嚀學生，只有放下臺大，才能超越臺大。



過完端午連續假期，臺灣各級學校將陸續舉辦畢業典禮。畢業典禮的主角是學生，在炙熱的天氣裡，與其請上級長官、地方民代發表冗長的場面話，不如安排一場簡短而精采的演講，作為給畢業生的禮物。