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學生學力測驗附帶評比教師？國教院：停做問卷 (2017/5/27)
 

楊惠芳／臺北報導

　國中小學學生評鑑教師？國家教育研究院前天在多個縣市舉辦「國中小學學力檢測」，其中附帶一份問卷，內容包括「喜不喜歡老師幫助我的方式」、「喜不喜歡級任導師教數學科」等。全國教師工會總聯合會昨天指出，這份問卷違反研究倫理，變相讓學生評鑑教師，並擔心問卷結果遭到濫用。

　全教總理事長張旭政質疑，這份問卷內容和學力測驗的結果欠缺學術關聯，且採取記名填答方式，國教院也未事先告知縣市政府和受測學校、學生，這項研究的目的與結果運用，不尊重個人填答意願。全教總擔心問卷結果遭濫用和誤用，過去就曾發生學力測驗結果被縣市政府用來做評比，嚴重扭曲、干擾現場教學。

　國教院副院長洪儷瑜表示，問卷是探討學生學習歷程，希望了解「教學」對學生學習的影響，以及學生的感受，只是研究用途。但或許國情不同，且施測前與學校、教師溝通不足，造成部分教師誤以為被評鑑，而產生負面感受。已通知各縣市，若共同問卷尚未施測，就停止施測；已施測的話，回收的問卷全數銷毀，不做分析。

　全國校長協會理事長翁慶才說，若國教院做的問卷不能信賴，不知還有哪個單位可以信任。翁慶才也呼籲國教院，在專業上該堅持的就要堅持，才能符合全民期待，並提升國家的教育品質和學生的競爭力。

　全家盟榮譽理事長吳福濱說，問卷內容很平和，讓學生反映真實學習過程和感受，沒有必要防堵。他認為，臺灣的教育不敢面對真相，公立學校教師百分之九十九都是甲等，過去十年，不適任教師只有五六十人，這是不可能的事情。
 
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