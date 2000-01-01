阮筱琪╱臺北報導



臺北市教育局昨天舉辦核心素養會談沙龍，探討學生在全球化競爭中，須具備或培養的能力及核心素養；會中邀請目前體制內外教育推動者、學生及專家學者參與討論。



臺大副教務長康仕仲認為，擁有「品格力」和「基礎能力」最重要，有品格的人可以專心負責、按部就班完成一件事；而良好的基礎能力則能讓人思考較艱難的問題，並在其上發揮創意。「雜學校」創辦人蘇仰志則認為，有理念、熱情後，能落實想法的「實踐力」很重要。



獲得兩屆高中籃球聯賽最有價值球員、有「史上最強高中生」稱號的松山高中學生高國豪則說，「意志力」和「態度」是最重要的素養；他表示，從前練球時看到很多資質不錯的隊友，因練習太辛苦半途而廢，十分可惜；他也說，有理想就要全力以赴。



DFC全球孩童創意行動挑戰的臺灣發起人許芯瑋，談到從前任教高中的經驗，她說，學生都知道全球暖化的原因，也知道關燈、節省能源可以減緩暖化速度，「但是下課鐘一響，全班四十五個學生，沒有人去關教室的燈和投影機。」許芯瑋說，學生素養應該要著重在對社會有感、能學以致用，進而解決問題，貢獻社會。



臺北市教育局長曾燦金表示，目前全球的教育趨勢是重視「非認知能力」的培養，例如意志力、關懷力等；這次會談後，將整理各方說法並發問卷到各校調查意見，最後由專家根據意見，討論研擬出核心素養。