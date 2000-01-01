楊惠芳／臺北報導



全國中小學校長協會、臺灣少年權益促進聯盟、人本教育基金會、全家盟、臺家盟等十大教育團體昨天聯合呼籲教育部修法，降低教評會中的教師比例，避免「師師相護」、「球員兼裁判」的問題，汰除不適任教師救學生。



十大教育團體宣布，將拜會立法院教育委員會十三位立委，遊說修改《教師法》等法令，使教評會組成的教師比例，由二分之一降到五分之二，未兼行政教師不得超過二分之一，並落實教師實質考核，逐步比照公務人員甲等比例，八月公告支持或反對的立委名單。



全國中小學校長協會理事長翁慶才表示，目前要汰除一名不適任教師，平均要花六年到十年，還不一定能汰除，因為就算被校內教評會認定為不適任教師，還可以透過申訴、訴願等管道救濟，導致學校都換了校長，但不適任教師還沒換掉。



全家盟榮譽理事長吳福濱表示，校園中如果有不適任教師，猶如不定時炸彈，但現行教評會制度容易受人情左右，處理時間冗長，受苦的是學生。



全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，這些教育團體說得太誇張，目前處理一名不適任教師，大約只要兩三個月，最多半年。不適任教師的問題，主要是學校不願提報，多數校長都希望用和諧的方式處理，加上教師們朝夕相處，學校不易找到合適的調查及輔導人員，因此，全教總提出「專審會」的構想，建議由教育部建置「調查及輔導人才庫」。



對教評會的教師比例過高一事，張旭政也表示，由於涉及專業判斷，具有專業背景的教師比例才會較高。



教育部國教署長邱乾國表示，為加速處理不適任教師案件，教育部將從法制面解決，由主管機關成立「專審會」，把處理層級從學校端拉高到行政機關，也將修訂《教師法》，在教評會的組成中，增加學者專家和社會公正人士參與，並與地方政府溝通，強化縣市層級的審議會，減輕學校端實行的困難和行政負擔。