阮筱琪、陳景清╱連線報導



臺北市公立幼兒園本月二十四日到二十六日登記抽籤，大家擠破頭。平價托育家長權益促進會籌備召集人蔡宜珊，昨天帶著四歲孩子前往臺北市政府抗議，並表示去年她已在參與式預算提案通過，要求各級學校釋出閒置空間設置幼兒園，但臺北市教育局並未增加任何公幼班數，她痛批市府政策跳票、教育局政策牛步。



蔡宜珊指出，少子化趨勢下，各級學校都有減班，她曾要求臺北市教育局盤點高中以下學校二、三樓空間設置幼兒園，但一年來，教育局連一班公幼都沒有增加。她說，每年公幼抽籤就是全家總動員時刻，由於每名幼兒只能填一所，曾有民眾全家出動，父母、祖父母各到一所學校「觀戰」，看哪校登記人數少，「比較再比較，撐到最後再填表申請，結果還是沒抽中」，只能送私幼。私幼每個月學費是公幼的四倍到六倍。



臺北市教育局國教科回應，北市國中以下餘裕空間已活化八百二十八間，其中提供公共化教保服務有一百八十一間，七月一日會上網公告各校餘裕空間。學前科表示，北市以發展非營利幼兒園為主，公幼一百零六學年預計增加二十班，非營利一百零六學年到一百零七學年增加一百一十一班，招收兩千九百多人，一百一十一學年整體公共化幼保服務量可達七成。



高雄市也訂定「一百零六年到一百零九年推動公共化教保服務中程計畫」，教育局指出，將增設非營利幼兒園三十一所，共一百四十四班，提供四千一百多名，並將持續盤點各級學校閒置空間，鼓勵優質私幼轉型為非營利幼兒園，加速公共化教保服務供應量。



目前幼兒園分成公立幼兒園、公辦民營幼兒園、非營利幼兒園及私立幼兒園。其中公幼、公辦民營及非營利由政府投注資源，公幼學費每月平均四千七百多元，公辦民營九千四百元，非營利八千元。