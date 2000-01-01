劉偉瑩、楊惠芳／臺北報導



爭議許久的「同性婚姻」釋憲案，大法官會議昨天在十四位大法官正反意見討論後，作出釋字第七四八號解釋。大法官認定，《民法》第四編親屬第二章不允許同性結婚的規定違憲，有關機關應於釋憲公布日起兩年內，依大法官解釋意旨，完成相關法律的修正或制定。這項釋憲結果，等於宣告我國成為亞洲第一個以法律保障同性婚姻的國家。



這起釋憲案，起因於同志運動者祁家威於民國一百零二年三月，到臺北市萬華區戶政事務所登記結婚被駁回，經行政訴訟後敗訴定讞。祁家威認為，《民法》第四編親屬第二章婚姻規定「同性別二人間不能成立法律上婚姻關係」有違憲之虞，聲請釋憲。身為戶政主管機關的臺北市政府民政局，為關心同志權益，對相關婚姻法令是否合乎《憲法》保障人民的自由權、平等權等問題，也聲請大法官解釋。



針對大法官釋憲結果，釋憲聲請人祁家威表示，滿意大法官釋憲內容，希望同婚修法時程可以在六月底前完成。婚姻平權大平臺發出聲明表示，這一刻是臺灣《憲法》和性別運動史上的里程碑，這號解釋將成為亞洲指標，為所有國家帶來性別平權正向浪潮。



反對同性婚姻的護家盟祕書長張守一指出，《憲法》第七條和第二十二條無任何與同性婚姻相關的內容，這次釋憲完全是無中生有，任意解釋《憲法》，對過去釋憲的八個法條都未加以參考，非常惋惜，將不排除再度聲請釋憲。



捍衛家庭學生聯盟總召施俊宇表示，這項解釋案使臺灣的家庭制度遭遇前所未有的撼動，將改變我國百年來的婚姻定義，一個家庭不再一定有爸爸和媽媽，而可能是兩個爸爸或兩個媽媽。《民法》的修改和現今的性別平等教育，可能誘導更多學生成為同性戀。



教育部次長林騰蛟表示，十二年國教領綱原本就尊重性別平等，不管新課綱或教材，基於性別平等和相互尊重，沒有違背大法官釋憲。學特司司長鄭乃文表示，大法官釋憲結果與現行《性別平等教育法》的精神互不牴觸，待相關配套修法完成後，有關婚姻、家庭的課程或教材，也會配合檢視修正。