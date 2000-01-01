陳景清／高雄報導



民國一百零三年，國內爆發正義油品黑心油事件，正義公司生產的油品流入國中小學營養午餐，使學校教職員工和學生都受影響，臺灣消費者保護協會接受行政院消保處委託，向正義油品公司提起團體訴訟。高雄地院一審判賠九百四十萬元，消保會提起上訴，但在二審還未宣判前，以九百四十萬元達成和解。臺灣消保會昨天召開記者會表示，這次共有三十二所學校、五千三百一十五名師生受害求償，每人可獲得兩千一百八十二元賠償金，成為國內食安團訟獲賠的首例。



獲得賠償的學校，包括新北市、臺中市、彰化縣、臺南市、嘉義市、高雄市、屏東縣等縣市，共計三十二所國中小學師生和職工，人數為五千三百一十五人，其中以高雄市大樹國中五百八十六人最多，獅湖國小四百零六人居次。大樹國中校長王俊哲也是求償者，他指出，求償金額多寡不是問題，希望藉此事件帶來正面教育意義，讓學生知道權益受侵害時，不忘力爭權益。



至於選擇不再進行二審而達成和解，代打團訟的臺灣消保會以去年大統黑心油一審為例指出，當時判決大統必須賠每名求償消費者三萬多元，由於該會不服，提起二審，但大統疑脫產，官司耗時；考量這次正義油品案團訟就算二審勝訴，也有拿不到賠償金的風險，於是選擇和解。



臺灣消保會理事長楊月雲表示，近期將與高市教育局開會研商，將賠償金直接撥給三十二所求償學校，再由學校發放給師生，成為《食品安全衛生管理法》實施以來，國內第一起消費者團訟獲得賠償金的案例。