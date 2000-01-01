李榮茂／嘉義報導



嘉義縣民雄鄉秀林國小六年級學生劉浩同，日前參加全國小學田徑錦標賽，囊括國小男生組一百公尺、兩百公尺雙料冠軍，為嘉義縣奪得兩面金牌，被譽為全臺灣跑得最快的國小男童。校長賴耀男專程到劉家張貼紅榜道賀，縣教育處長王建龍也嘉獎劉浩同在全國田徑賽的優異表現，並期勉他持續在田徑方面努力發展，為國爭光。



賴耀男說，劉浩同原本是學校棒球隊外野手，臂力強、傳球準，跑壘速度快，被教練群讚譽為「盜壘王」，也因此發現他的田徑長才。



去年學校成立田徑隊，劉浩同加入受訓，一開始未掌握訣竅，連縣代表隊都未入選；但劉浩同不氣餒，不斷練習後，參加臺北市與新北市秋季全國田徑公開賽及全國青年杯田徑錦標賽，都奪得短跑金牌。



賴耀男說，在全國小學田徑賽中，劉浩同分別以十二秒點零三和二十五秒點一的成績，奪得一百公尺和兩百公尺兩面金牌。劉浩同不但體育表現優異，學業成績也很出色，更是直笛隊和口琴隊的主力。



劉浩同的生活目標是運動與學業並重，每天練習一小時短跑，假日則練習兩個到三個小時。他說每逢上場比賽，全家人都會到場為他加油，是最開心的事，也希望跑出更好的成績。



圖說：嘉義縣秀林國小學生劉浩同（右）在全國小學田徑錦標賽奪雙冠，校長賴耀男（左）張貼紅榜道賀。圖片提供／秀林國小