阮筱琪╱宜蘭報導



宜蘭縣岳明國小畢業生，前天完成為期九天的畢業旅行，行前二十二名學生義賣自製的明信片募款；啟程後，前四天騎腳踏車，後五天搭各種交通工具，走讀臺灣如關山、孔廟、臺北一○一等知名景點。



教師李公元說，小學生畢旅少有較長天數的旅程，這次畢旅腳踏車行程由教師和校長規畫，後面五天的縣市景點遊覽、住宿等，則由畢業生分組規畫。



李公元指出，為了完成四天的腳踏車挑戰，行前學生勤練體力，啟程後也有二十多名師長隨行支援。學生洪佳綺說，旅途中有上下坡，旁邊有懸崖，還有大卡車經過，挑戰性十足。



參觀各景點時，學生必須訪問陌生遊客，除了請教姓名、年齡、職業等基本問題外，還要問：「你什麼時候最快樂？」學生俞治諺訪問到加拿大華裔，雙方以中文溝通，對方覺得「玩的時候最快樂」。



訪問外籍遊客前，學生擔心英語不好，特地和師長演練對話；更有學生訪問流浪漢，對方說：「我是丐幫幫主。」李公元說，學生對陌生人沒有刻板印象。



九天的旅程很長，不少學生想家，洪韻麒晚上都會和家人視訊，他第一天在日記裡就寫，想到要和家人分開這麼久，本來不想參加，但覺得還是得勇敢挑戰自我。宋政翰則說，旅途中玩夾娃娃機，夾到一隻小柴犬，每天都和它一起睡覺，是很珍貴的回憶。



圖說：岳明國小畢業生在臺南孔廟挑戰採訪陌生人，其中包括外國人，大家開心合照。圖片提供╱李公元