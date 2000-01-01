張彩鳳、楊惠芳、陳中興、陳景清、洪素蓉／連線報導



水是民生必需品，也是基本的生活權利。不過，臺中市議員日前揭露指出，臺中市有五所學校沒有自來水；教育部國教署表示，目前全國約有三百所學校沒有自來水，主因是實在太過偏遠，管線無法到達，這些學校目前大多使用山泉水或地下水，但都會經過過濾和煮沸後使用，教育部也會定期檢測，為學童用水把關。



想要有乾淨的自來水，對偏遠山區學校可說是遙不可及的夢想。新北市共有十七校自來水管線鋪設不易，由學校或社區自行設置地下水井取水，或引用山泉水等。



桃園市兩百四十八所市立國中小學，共有十所沒有拉接自來水公司的自來水，其中九所是復興區的山區國小，原因是受地形影響拉接不易；平地則有位於龍潭區的三和國小。



苗栗縣泰安、南庄、大湖、獅潭及三灣五個鄉鎮，多達二十四所國中小學沒有自來水，而使用山泉水、山澗水，甚至沒有簡易自來水系統。其中泰安國中小的處境更困窘，因該校再往上的山區，近來露營營地大量設立，業者幾乎囊括所有山泉水源，使師生必須辛苦的從山下運水上山。



南投縣也有二十所學校使用地下水及山泉水，大部分是仁愛、信義鄉學校，因為偏遠交通不便，拉管線困難，自來水公司評估後，只能使用簡易自來水系統。但教育處會針對有需求的學校補助飲水機更新，並要求學校注意飲用水的衛生和安全。



高雄市教育局專委陳佩汝表示，高雄地區各級學校有九成以上，都接有自來水水管，因此，學生都有自來水可用，只有桃源區、那瑪夏區等山區學校，與社區居民一樣使用山泉水。



屏東縣教育處副處長許沛祥指出，屏東地區自來水不普及，許多山區、偏遠學校都使用山泉水或地下水。



臺東有三所、花蓮則有十三所學校因自來水公司管線未到達，沒有使用自來水，是使用簡易自來水系統，經逆滲透飲水機處理後作為飲用水。





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