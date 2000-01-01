報導‧攝影／陳景清



高雄市六龜國小校長黃龍泉，今年八月將屆齡退休。黃龍泉是金門縣金沙人，屏東師專畢業後，就在高雄山區特偏學校服務了四十五年，黃金年華全奉獻給山中兒童。



這幾年，他全力推動《國語日報》讀報教育，他說：「閱讀教育看起來很簡單，但要成功，卻需要相當漫長的努力！」



學童加強語文



才有進步可能



黃龍泉強調，語文教育不能中斷，希望國語日報與新光銀行文教基金會合作推廣的讀報教育能持續。



喜歡寫文章，得過全國青年優秀詩人獎的黃龍泉說，自己原本想當記者，也曾擔任中央社通訊員。



金門金沙國中畢業後，黃龍泉考上屏東師專，畢業後服務的第一個學校，就是高雄市桃源山區的寶山國小。一教就是十六年之久，在六龜國小擔任三年主任後，民國八十年考上校長，再到山區中樟山國小、建山國小當了六年校長，之後又調回六龜國小，二十六年的校長生涯全在偏鄉，從沒想過要調回市區學校。



「山區特偏學校教育最大問題，是教師、校長的流動率太高，如果大家都想先利用偏鄉學校占缺，再調回市區學校，偏鄉教育如何辦得好？」



安排接力搬書



傳遞珍惜觀念



黃龍泉有感而發的說，偏鄉學校學生語文能力比較差，但語文可說是所有科目之母，唯有語文能力強，學生能讀、能說又能寫，其他科目才能進步。



觀察到學生普遍沒有閱讀習慣，文章一篇也讀不完，讓黃龍泉很憂心。他說，不喜歡閱讀，不閱讀，就很難培養寫作能力，文章只看幾行就放下，這樣急躁的個性，未來如何工作？



「我只要有錢，就買書，放在學校，給學生讀，也給觀光客讀，如果大家讀了喜歡，帶走也沒問題。」黃龍泉說，創校已一百年的六龜國小，教育資源貧乏。但校方為了歡慶一百歲生日，打造數位新光知識圖書館，為了加強學生閱讀興趣，他購買了一萬本書籍，並安排學生以「螞蟻雄兵」方式接傳上架，讓學生藉由搬書過程，體會到書本的價值，進而珍惜書本、閱讀書本。



這幾年，學校遭逢莫拉克風災、甲仙大地震等嚴重災害。黃龍泉帶頭研發了「多功能防災頭套」，防災頭套既可當作靠墊，同時也可當浮板，遇到地震、水災都可用。這項創意點子也獲教育部肯定，頒發「防災校園」金獎。



發明防災頭套



保護學生安全



全校兩百多個學生，人人都有防災頭套，平常放在椅子上當靠墊，午休時當成趴睡使用的枕頭，拉開就成水中救生圈。更重要的是，發生地震時，就能第一時間戴起頭套往外逃生。



「這個頭套外面是防水帆布，裡面是高彈力海綿，看似簡單的構想，卻要克服不少困難才能完成。」黃龍泉說，這是客製化產品，市面上買不到，花費許多時間才找到廠商願意配合，雖然辛苦卻很值得。



六龜國小榮獲一百零五年國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練績優學校，黃龍泉還北上接受行政院長表揚。他說，這是他職涯最大鼓勵，在退休前領獎備覺光榮。



圖說：今年八月將屆齡退休的六龜國小校長黃龍泉，除喜歡閱讀外，也有剪報習慣。他鼓勵學生以閱讀強化語言，幫助學習。