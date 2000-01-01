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國中會考自然科難易適中　圖表題逾八成 (2017/5/22)
 

　沈育如、張彩鳳、陳景清／連線報導

　國中教育會考昨天考自然科，新北市明德高中校長張錫勳表示，考題難易適中，鑑別度也適中，圖表題占八成以上，要考生從圖表提供的資料來解題，考驗對圖表的解讀、理解、分析及應用能力。

　張錫勳表示，自然科整合自然組的跨科概念，例如第四十四題提到銀杏是裸子植物，再說它的種子俗稱「白果」，會讓考生誤以為「白果」是果實。張錫勳說，考生必須有「學名概念」、「植物分類的特徵」兩個科學概念，才能找出答案。

　新北市永平高中教師沈文俊表示，地科考題的圖表也偏多，考驗整合資料、解讀圖表的能力。例如二十六題考臺灣氣候受季風影響，沈文俊說，考生須了解季風的起源、特性，如果不知道「迎風面容易降雨」，就不知道如何解題。

　高雄市道明中學自然教師曹鎔麟表示，今年自然科難度不高，只有圖表題對部分考生可能難一些。

　臺中市大業國中考生吳庭萱、林恩如都表示，自然科比模擬考簡單，幾乎都是課本觀念，理化考比較多，生物地科很少，考題有很多圖表，但不難判讀。

　高雄市大榮高中國中部考生蘇聖哲說，自然科只要有讀過就不難；苓雅國中考生林珀辰說，自然考題比學校的模擬考簡單。


國中教育會考重要期程
日期　　內容
5/22（一）-5/24（三）
　申請試題疑義釋復
5/25（四）
　公佈試題疑義釋復結果
6/6（二）
　公佈達對題數與等級對照表
6/9（五）
　寄發成績單／開放網路成績查詢
6/10（六）-6/11（日）
　申請補發成績單／申請複查成績及結果通知
資料來源／教育部　整理／沈育如　製表／謝錦梅
 
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