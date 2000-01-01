以順處逆，是指一個人碰到很多不順的地方，甚至身心重大障礙，仍能堅持百忍、奮發向上，成為同儕的表率、社會的典範。教育部甫公布的二○一七年總統教育獎獲獎學生，就是發揮以順處逆、力爭上游的精神，創造精采的人生，寫下動人的詩篇，可堪傳誦。



已經邁入第十七屆的總統教育獎，其一貫宗旨就在鼓勵能克服困難、樂觀進取、足堪楷模的大專及中小學生。今年得獎學生也秉持此精神，雖處逆境，仍發揮服務奉獻、孝行友愛及體恤他人心懷，並在學業、體育、藝術、科學、科技、技能或創新研發上，有出類拔萃的展現。



五十六名獲此全國「位階最高」獎項殊榮的學生，最感動人的地方，在發揮「境隨心轉」的生命力量，而能戰勝命運的挑戰；而不是「心隨境轉」的自我放棄。他們有些受罕見疾病及其他重疾的折磨，小小年紀多次進出醫院，但絕不輕言放棄；有些家境清貧或家庭遭重大變故，溫飽都成問題，但仍致力追求生命目標，找出自己的人生道路，不向命運低頭。他們共同表現出來的「我都能，誰能說不能？」的樂觀態度和進取精神，更值得處於順境的同儕學習和師法。



總統教育獎迄今已獎勵近千名優秀學生，未來還將繼續舉辦下去，對社會上這些品德優良、且具特殊才能的弱勢學生的獎勵和培育，如何求其組織化、擴大化、系統化和周延化，值得深思。欣聞教育部決定強化遴選辦法，成立發展組，對優秀得獎者的發展進行有計畫的輔導，這將讓總統教育獎進一步成為培育人才的平臺，期盼包括企業界在內的社會各界群策群力、貢獻心力。