沈育如、張彩鳳、陳景清／連線報導



國中教育會考昨天考英語、自然兩科，國中教師認為，英語科考題難易適中，難度與去年相當，閱讀題的基本題集中在單題，對考生很友善；聽力測驗解題教師認為，第二十題必須要由說話者的反諷語調，推測答案，很有挑戰性。



英語閱讀測驗題組考題涵蓋海報、傳單、網頁、新聞報導等形式，包括二手書交換、寵物托養、醫師工時、客運路線調整、美國電影在全球市場的影響等都入題。



新北市淡水國中教師陸韻萍說，考生得把考題全看完，掌握脈絡，才能推論答案，例如討論醫生超時工作這個題組，讀完文章後，才能知道考題問的「this problem」是指什麼。



聽力測驗內容有問路、邀約、協商等日常對話，包括市場採購與議價、看病、巧遇舊識、餐廳訂位、協調看電影時刻等；新北市新莊國中教師曾麗娜說，其中第二十題透過一男一女對話，要考生從女生的說話語氣，判斷暗示的意涵，這題難在反諷語氣，其實可以用刪去法找到答案。



臺中市大業國中考生吳庭萱、林恩如說，今年英語比較難，閱讀測驗題有圖表，花了很多時間判斷文章中的鐵路路線圖、地圖和站名關係。



彰化縣溪湖國中詹宜婷說，英語閱讀難理解，比模擬考難；英聽稍微偏難，會受到城鄉差異影響，有些住偏鄉的同學一頭霧水，甚至直接放棄。



高雄市道明中學蘇映瑜說，選擇題前十五題較難，英聽要集中精神，其中也有陷阱。大榮高中國中部蕭任翔說，閱讀有圖表，不好寫。大榮高中國中部蘇聖哲和苓雅國中林珀辰覺得英聽簡單。





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