報導／吳啟綜 圖／美聯社



美國職棒大聯盟巴爾的摩金鶯隊外野手瓊斯，日前遭波士頓紅襪隊主場球迷以帶有種族歧視的字眼挑釁，還有人向瓊斯丟花生，引起譁然。紅襪隊除向金鶯隊與瓊斯道歉外，也宣布：如果再有人歧視有色人種，將永久禁止進入波士頓芬威球場看球。



今年四月十五日，美國大聯盟才剛慶祝第十七屆「羅賓森日」，紀念羅賓森於一九四七年衝破膚色和種族的藩籬，成為大聯盟第一個非白人球員。但金鶯隊日前作客波士頓芬威球場，隊中球星瓊斯數度遭紅襪隊球迷辱罵「黑鬼」。其實這事件起因於兩隊同屬競爭激烈的美國聯盟東區，金鶯隊三壘手馬恰多在比賽中擊出安打，滑向二壘時，用腳鏟傷紅襪隊二壘手派卓亞，引起紅襪隊球迷不滿，雙方因此結下梁子。



對於紅襪隊球迷的失控言行，瓊斯的經紀人波拉斯認為，這種行為不能再在大聯盟發生，呼籲國會立法，保障球員能在良好的環境中奮戰。瓊斯說：「我打棒球賺錢養家，不明白為何受到這種侮辱。」「不論在場內或場外，我都必須因膚色而容忍一切，這種事我無法接受。」事後，大聯盟發表聲明，強調不能接受部分無知球迷衝動的言語和行為。波士頓警局和麻州州長也譴責球迷的行為，並將追究相關刑事責任。



洋基隊投手沙巴西亞表示，他也曾在芬威球場遇過一樣的狀況；在美國大聯盟擁有眾多球迷的馬林魚隊日本球星鈴木一朗也說，剛到大聯盟時，曾因亞洲球員的身分而被人丟冰塊、銅板，還有人對他說一些他不想聽的話。



效力美國NBA籃網隊的林書豪日前接受《ESPN》採訪時，透露他在NCAA遭受的種族歧視遠比NBA嚴重。林書豪說，最惡劣的一次，是作客康乃爾大學被罵「中國豬」，又被惡意衝撞。另外，有球迷笑他：「眼睛那麼小，計分板看得清楚嗎？」他表示，到現在仍會聽到這些話，但他認為：「這不是什麼問題，反而會激勵我更加努力。」



瓊斯在事件發生後，除了表達不滿，仍然持續他的公益行動，作客皇家隊時，他捐出兩萬美元（約新臺幣六十一萬元）給堪薩斯黑人球星博物館做公益，也提供兒童免費進館參觀。



印第安人隊徽惹議 大聯盟擬撤銷



除瓊斯遭歧視辱罵引人重視外，克里夫蘭印第安人隊的隊徽「笑臉人」瓦虎酋長圖樣也涉及歧視北美原住民，至今仍無法解決。



印第安人隊用瓦虎酋長圖樣當隊徽已六十年，北美原住民團體認為這個圖樣有種族歧視意味，不斷抗議，於是印第安人隊球團二○一三年先移除打擊頭盔上的隊徽，改以「C」取代，並逐步落實到球衣（胸前）與周邊商品上，但帽子和球衣左邊的袖子上仍然保留隊徽，抗議聲浪因此未減。



印第安人隊去年到加拿大多倫多藍鳥隊主場打美聯冠軍戰，加拿大原住民行動主義者卡迪納向安大略最高法院投訴，希望禁止比賽轉播中露出瓦虎酋長圖樣；今年球季開幕戰，印第安人隊主場外有團體高舉「人類不是吉祥物」等標語，要求球團禁用瓦虎酋長圖樣。



大聯盟日前決議取消瓦虎酋長圖樣，並積極與印第安人隊球團溝通協商，希望他們同意不再使用。