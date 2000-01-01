

近兩三週來，連續傳出多起食安事件，有的涉及使用過期食材、原料，有的過期更改標籤、繼續販售，而且幾乎都是知名品牌或大廠。從鳳梨酥、布丁、冷凍肉品、五星級飯店、正露丸藥品，到銷售數十年，堪稱國民零食的蝦味先也涉案。



這些業者心存僥倖，以為不會被抓，就算被抓到違規，也未必找得到受害者，以致「殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做」。雖說誠信無價，但是商譽有價，是為企業帶來超額利潤的潛在經濟價值。廠商為了節省報廢成本，卻賭上商譽鋌而走險，未必划算。



多少知名大廠與餐廳，因此被重罰或勒令停業，甚至因顧客抵制而不得不歇業，可說歷歷在目。尤其股票上市上櫃的業者，一旦因明知故犯或管理疏失，造成商譽受損，更必然立即反映在股價大幅下跌，這樣的代價恐怕不是省下的微薄成本所能比擬。



此外，民眾質疑政府稽查人力少，查核不力，難以有效嚇阻，以致違規頻傳。行政院則說，是食安五環政策奏效，有些是主動查獲，有些是因吹哨者條款而接獲檢舉。稽查人力當然應該增加，不過，稽查人力再多，也比不上內部檢舉與顧客抵制。



以蝦味先為例，知情者致電檢舉，卻不願透露真實姓名，以致錯失巨額獎金。官員推測，或許檢舉人志不在此，只想揭發食安弊端。然而，難說不是政府對吹哨者的保護機制的信賴度不足；只要機制受信賴，勇於檢舉者必多，食安問題也會逐漸減少。