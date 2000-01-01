楊惠芳、陳中興、陳景清／連線報導



國中教育會考昨天登場，寫作測驗題目是「在這樣的傳統習俗裡，我看見……」，請考生就個人生活見聞，寫下自己的經驗、感受或想法。苗栗縣烏眉國中校長林孟君表示，這是會考首次以圖表呈現試題，學生必須歸納、整合文字和圖表的訊息，再寫出觀點和想法。



林孟君指出，圖表呈現的試題內容很具體，考生較能掌握，要得到基本分數不難，但若想得到高分，必須提出自己的觀點。她指出，在傳統習俗裡，考生也許會發現有傳遞情感、值得保存的內涵，甚至察覺到不合時宜的地方，若能舉出不合時宜的傳統習俗，並進行省思，寫出個人見解，較易得高分。



桃園市慈文國中教師吳韻宇表示，今年題目結合語文領域和社會領域，出現了跨領域的趨勢，但題目限定為「傳統習俗」，有些狹隘，如果考生只寫宗教儀式等，可能會離題。



桃園市青溪國中考生郭庭安認為，題目不大好寫，但她仍從過年習俗切入，提到匯聚大家感情的年夜飯，並以過年拜拜儀式說明敬天法祖的內涵。



國文科試題方面，臺中市大業國中教師賴宜芳表示，試題有三題結合圖表，考學生「文轉圖、圖轉文」的能力，包括書信題、用圖表考「六書」，以及用柱狀圖考文意理解。



國文科試題也著重考生的閱讀理解能力。臺北市介壽國中教師陳靜儀表示，今年五篇白話文中，有三篇是說明文。對於試題難易，高雄考生意見不同，認為「偏難」的學生表示，文言文偏多；也有考生指出，考題沒有死背的題目，很靈活，重邏輯理解，難易適中。



相關新聞刊第2版



圖說：國中教育會考昨天登場，考試前，考生溫書做最後衝刺。攝影／陳壁銘