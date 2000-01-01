報導‧攝影／高修民



今年世界大學運動會由臺灣主辦，負責承辦這項賽事的臺北市，為世大運製作一隻可愛的吉祥物「熊讚」，這隻人見人愛的吉祥物人偶，憨憨的模樣搶盡風頭。吉祥物「熊讚」的製作者，就是布偶設計師崔永雋。



崔永雋在業界被稱為「崔泡泡老師」，非科班出身的她，在讀大學時的暑假，到傳播公司打工，因而認識了布偶師傅，開啟了學習布偶製作之路。她初步先從製作半身大小的布偶學起，公視兒童節目《水果冰淇淋》中的布偶淇淇、琳琳，就是她的成名作品。



除此之外，崔永雋的手工泰迪熊也有獨到之處，曾多次獲得臺灣國際泰迪熊大賽冠軍；而熊讚布偶是她近期作品中體型最大的。她的作品風格有樸拙之美，她常告訴客戶「如果想尋找甜美的娃娃，真是讓您失望」，因為她喜歡製作的，是外表「耗呆」的、模樣逗趣的娃娃。



崔永雋說，在製作熊讚的過程中，最困難的部分是把平面圖案的熊讚，變成立體的造形布偶；其次是製作熊讚皮毛的素材很難買到，除了適合的布料尋找困難之外，有時是當下買了這個布料，下次要再買就沒有了，常常會斷貨。



崔永雋透過3D軟體將平面圖案設計成立體規格，接著用保麗龍切割製作出模型，再用縫紉機縫出熊讚的手腳，最後在模型外表貼上皮毛。崔永雋擔心穿戴布偶的人在大熱天會中暑，還特別在頭部裝設迷你風扇。



崔永雋認為，這次能完成熊讚作品，是一項不可能的任務，為了完成一大一小的熊讚，手部受傷及肌肉拉傷，但是在媒體上看到熊讚為大家帶來歡樂，是她最開心的事。



圖說：熊讚與臺北市教育局長曾燦金（前排右三），一起參加世大運宣傳活動。