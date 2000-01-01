吳啟綜／臺北報導



臺大研究團隊昨天公布最新研究發現，在南海東沙環礁取得的珊瑚中，首次證實人類活動排放的氮，不但對陸地造成影響，透過大氣傳播，也會破壞海洋生態平衡，讓海中生物面臨生存危機，且影響正在進一步擴大。這項研究登上五月的國際科學雜誌《Science》。



臺大地質系助理教授任昊佳表示，自上個世紀以來，人類活動（煤炭消耗和車輛排放）迅速增加固氮作用的速度，每年進入生物圈的固氮量增加超過一倍以上，且多數沉降在鄰近陸地上，引發陸地生態系統劇烈改變。



任昊佳進一步指出，這次研究結果證實，人類活動排放氮已影響到遠洋環境，發現距離陸地三百公里的東沙環礁，從一九九○年代開始，珊瑚中的氮（N14）同位素訊號快速增強，增強的時間、趨勢，與亞洲化石燃料燃燒，包括煤炭燃燒和車輛廢氣排放的增加時間相符，顯示人類活動排放的氮，已經影響遠洋生物。



任昊佳說，人類向自然環境排放的氮已造成陸地湖泊、河流及沿岸海域富營養化，引起藻類和其他浮游生物迅速繁殖，使水體溶解氧含量下降，造成水中生物的衰亡，甚至絕跡。



研究團隊把觀測的數據，比對鄰近國家農業發展、煤炭燃燒及汽機車數量等與氮排放相關數據，發現與中國大陸每年煤炭燃燒量及中國當年車輛擁有量，具有極大相關性，因此，推測與中國近來的發展有極大相關性。