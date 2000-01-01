楊惠芳／臺北報導



教育部昨天公布「二○一七總統教育獎」獲獎名單，總計有五十六名學生獲獎。其中臺中市啟明學校國小部學童呂岳駿，因為腦瘤壓迫視神經，造成雙眼失明，從小由阿公、阿媽照顧，但是他克服先天限制，連續三年獲得全國點字冠軍，更用雙手敲出振奮人心的鼓聲，影片在網路上的點閱率高達六百四十萬人次，感動了許多人。



今年總統教育獎預定七月七日舉行頒獎典禮，由蔡英文總統親自接見每名獲獎學生，並頒發獎狀、獎座及獎助學金，希望藉由這些獲獎的學生楷模，感動更多年輕學生努力向上，不要因為環境惡劣或遭逢逆境，就輕易放棄學習。



獲獎的桃園市大同國小學童黃慧慈，來自原住民家庭，從小父母離異，由爸爸撫養姐弟三人，破碎的家庭與低收入戶的困境，並沒有打倒她，反而迫使她比同齡孩子成熟，平常會主動幫忙做家事、洗衣、煮飯。



黃慧慈說，她的夢想是成為人民的保母，希望將來考上警察大學，日後擔任警察。目前她已經學習柔道、角力，由於吃苦耐勞，不畏操練，因此，在競賽場上表現突出。



目前就讀臺南市永仁高中國中部的陳育煥，雖然家庭經濟不佳，父親早逝，母親受憂鬱症所苦，但是陳育煥在逆境中找到人生的道路，不僅擔任學校田徑隊隊長，且在體育賽事方面表現傑出，田徑競賽成績屢屢打破全國賽紀錄。另外，陳育煥還利用夜間學習水電技術，並在課餘時間打工貼補家用。



圖說：總統教育獎得主呂岳駿不畏逆境，開創人生道路。圖片提供／教育部

