關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
資深教師組社群進修　教部補助2.5萬 (2017/5/19)
 

　沈育如／臺北報導

　教育部今年七月起將推動「在職資深教師續航計畫」，凡任教滿十五年以上或年齡四十五歲以上教師，四人到十二人組與十二年國教課程和教學相關的主題社群，教育部每年補助一個社群新臺幣兩萬五千元，試辦期間預計補助至少六十個社群。

　至於年資三年以下的教師，教育部也將推動輔導方案，安排同校或跨校的資深教師提供諮詢輔導，擔任輔導的資深教師一學期可獲教育部補助四千元津貼。

　翻轉教育在臺灣風起雲湧，除了學思達、溫美玉備課趴、數學咖啡館、MAPS-教學與提問設計、學習共同體等國內五大教師專業學習社群外，還有許多現職教師自發組成學習社群，例如，臺中市光榮國中教師鍾昌宏發起的「Sci-Flipper」，至今已舉辦十九次共同備課活動，讓全國教師參與，共同學習成長。

　教育部次長蔡清華表示，許多教師透過這股自發力量，由下而上自主學習，讓學校成為學習基地，教育部也將從下學期開始，以縣市政府、中小學教師的需求，要求五十所師資培育大學個別認養輔導，提供長期駐點服務。

　蔡清華表示，過去教師擔心申請補助時，要花很多時間準備書面報告，教育部會簡化行政作業，例如以專業成長博覽會取代紙本成果報告，讓教師把時間用在專業發展。
 
蝦味先疑用過期原料　廠商遭勒令停業
美調查俄是否介入總統大選
「社論」醫德淪喪　衛福部應整頓
鼓勵教師留偏鄉　教部設久任獎金
會考開放看考場　新增停電應變原則
北市天下第一攤評選揭曉
資深教師組社群進修　教部補助2.5萬
新北50特色學校獲獎　全國第一
南美館預算解凍　明年七月完工
「文教短波」嘉市甄選幼教師　採線上報名
「文教短波」大專兼任助理　教部分四型
高市阿蓮傀儡戲頂呱呱　全國特優四連霸
嘉縣鹿滿推假日課程　老少同樂
北市福林訪屏縣長榮百合　入班共學
竹縣華山自製供品　祈求會考順利
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.