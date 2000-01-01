沈育如／臺北報導



教育部今年七月起將推動「在職資深教師續航計畫」，凡任教滿十五年以上或年齡四十五歲以上教師，四人到十二人組與十二年國教課程和教學相關的主題社群，教育部每年補助一個社群新臺幣兩萬五千元，試辦期間預計補助至少六十個社群。



至於年資三年以下的教師，教育部也將推動輔導方案，安排同校或跨校的資深教師提供諮詢輔導，擔任輔導的資深教師一學期可獲教育部補助四千元津貼。



翻轉教育在臺灣風起雲湧，除了學思達、溫美玉備課趴、數學咖啡館、MAPS-教學與提問設計、學習共同體等國內五大教師專業學習社群外，還有許多現職教師自發組成學習社群，例如，臺中市光榮國中教師鍾昌宏發起的「Sci-Flipper」，至今已舉辦十九次共同備課活動，讓全國教師參與，共同學習成長。



教育部次長蔡清華表示，許多教師透過這股自發力量，由下而上自主學習，讓學校成為學習基地，教育部也將從下學期開始，以縣市政府、中小學教師的需求，要求五十所師資培育大學個別認養輔導，提供長期駐點服務。



蔡清華表示，過去教師擔心申請補助時，要花很多時間準備書面報告，教育部會簡化行政作業，例如以專業成長博覽會取代紙本成果報告，讓教師把時間用在專業發展。