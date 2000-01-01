沈育如／臺北報導



行政院院會昨天通過教育部提的《偏遠地區學校教育發展條例》草案，如果立法院三讀通過後，將透過專法，強化偏遠地區學校的教育措施、經費、彈性運用人事、教師福利措施等；這次修法也規畫發放久任獎金，給在偏遠地區服務的校長、教師、代理教師，鼓勵他們留在偏鄉服務，經費由教育部編列，但發放資格、金額等仍需要再研議。



教育部次長林騰蛟表示，目前對偏遠地區學校沒有明確的定義，都是由各縣市政府自行認定，恐怕影響偏鄉教育的資源分配，因此，這次修法考量交通、文化等條件進行界定，預計有四百五十所到五百所學校符合定義。



偏遠地區教師流動率高，長年被詬病。林騰蛟指出，草案也訂立公費生分發到偏鄉當教師，或參加偏遠地區學校教師甄選而聘任的教師，都需服務滿六年，才能申請介聘到非偏遠學校，以穩定偏鄉師資。



全國教師工會總聯合會理事長張旭政認為，「綁六年」對穩定偏鄉師資是「不得不」的作法，不過，應訂但書，例如結婚、生病需要到外地療養，或家裡發生重大變故，教師能透過介聘，以互調、多角調方式調離偏鄉，否則「人在心不在」，也會影響學生受教權。



過去曾有國小分校學生數不足被撤校，林騰蛟表示，草案也訂定偏遠地區設立分班、分校的基準，包括「村、里或部落到學校的距離超過五公里，且交通不便」，或「適齡兒童超過十五人，需要就近入學」，都需要設立分校或分班。