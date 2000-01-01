桃園市爆發不肖診所疑似重複使用注射針具，造成五名病患感染C型肝炎病毒，創下我國自民國八十一年實施血液篩檢以來，首例群聚感染事件。由於感染C型肝炎病毒後，可能演變成慢性肝炎，甚至惡化為肝癌，消息傳出後，震驚國內各界。



C型肝炎潛伏期長達六個月，衛福部疾管署呼籲，去年六月十日到今年五月十二日，曾到該診所接受針劑治療的一千兩百名高風險民眾，主動到桃園市楊梅區衛生所抽血檢查，是否有更多人感染，備受矚目。



這起事件被揭露，歸功於疾管署在接獲醫院連續通報五例「急性病毒性C型肝炎」確診病例後，日前聯合桃園市衛生局追查發現，五名病患都曾到同一家診所就醫，研判應是診所重複使用針具所致，依法勒令停止注射點滴及藥物等醫療業務，避免更多人受害，遏阻疫情擴大，凸顯我國防疫體系的綿密和官員的主動積極。



但值得注意的是，相關診所不但涉嫌違法重複使用針具，在衛生局稽查紀錄裡，更是前科累累。從冰箱存放藥物超過有效保存期逾十年，醫療廢棄物未依法處理，護理人員違法為病患放血等，顯示負責診所管理的執業醫師醫德蕩然無存，如此素行不良的診所和醫師，為何能持續開門看診？類似唯利是圖的基層診所還有多少，衛福部更應大刀闊斧整頓，確保國人醫療健康。