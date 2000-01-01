關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
排演歷史劇　南市三慈感念先民保衛家鄉 (2017/5/18)
 

　李榮茂／臺南報導

　臺南市北門區三慈國小日前舉辦仲夏學習成果展，將描述當地日本統治殖民歷史的電影劇本《三寮灣風雲》搬上舞臺，六年級學生粉墨登場演出，內容逗趣，親師生笑成一團；扮演日軍翻譯官的學生侯姵婕表示，剛上臺時大家還有些害羞，但進入狀況後，就比排練時更活潑生動。尤其臺下掌聲如雷，更是讓演員獲得自信。

　三慈國小校長黃三和說，電影劇本《三寮灣風雲》描述日本殖民統治初期，一名私塾教師誤將日軍將領想吃「柚米」聽成「幼女」，所以帶領三寮灣聚落的宋江陣，前往鯤鯓廟偷襲駐守的日軍，結果幾乎全村被燒光；幸好因李府千歲指示保佑，居民躲藏在馬沙溝一帶的樹林，才平安逃過劫難。

　舞臺劇《三寮灣風雲》由六年級導師曾琬君指導，十八名學生擔綱演出，為求劇情逼真，還租來日本軍服及槍械等道具。

　扮演宋江陣教練的學生侯建志表示，排演《三寮灣風雲》這齣戲，讓他願意為地方宋江陣盡一分傳承的力量。扮演日軍將領的顏天助則說，當時的居民真很勇敢，以宋江陣武器偷襲有槍炮的日軍，保護聚落的精神值得學習。扮演私塾教師的學生吳明輝說，仔細聽話很重要，只因將「柚米」錯聽成「幼女」，就為地方造成大災難。

　圖說：臺南市三慈國小六年級學生穿著日軍服飾，登臺演出日本統治殖民時期的家鄉歷史劇。攝影／李榮茂
 
新學年教科書調漲　每套貴5到10元
「社論」私校教師聘任　應有效保障
她顏面損傷人生變調　仍擁抱自己
陽光基金會宣導臉部平權日　出版傷友故事
北市六校蔬果驗出農藥
「新聞掃描」補教實名制　立院初審通過
「新聞掃描」高中生熬夜看書　感染皮蛇
15高中試辦免試入學　錄取率98.92％
高屏會考考生少逾一成　高中職招生壓力大
世大運活動式泳池啟用
鶯歌工商辦展秀成果
赴港發表小論文　高市高中生獲好評
排演歷史劇　南市三慈感念先民保衛家鄉
北市志清遠距共學做實驗
北市永春巧固球隊南下交流
待用課程啟動　桃市奎輝展出多媒材作品
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.