李榮茂／臺南報導



臺南市北門區三慈國小日前舉辦仲夏學習成果展，將描述當地日本統治殖民歷史的電影劇本《三寮灣風雲》搬上舞臺，六年級學生粉墨登場演出，內容逗趣，親師生笑成一團；扮演日軍翻譯官的學生侯姵婕表示，剛上臺時大家還有些害羞，但進入狀況後，就比排練時更活潑生動。尤其臺下掌聲如雷，更是讓演員獲得自信。



三慈國小校長黃三和說，電影劇本《三寮灣風雲》描述日本殖民統治初期，一名私塾教師誤將日軍將領想吃「柚米」聽成「幼女」，所以帶領三寮灣聚落的宋江陣，前往鯤鯓廟偷襲駐守的日軍，結果幾乎全村被燒光；幸好因李府千歲指示保佑，居民躲藏在馬沙溝一帶的樹林，才平安逃過劫難。



舞臺劇《三寮灣風雲》由六年級導師曾琬君指導，十八名學生擔綱演出，為求劇情逼真，還租來日本軍服及槍械等道具。



扮演宋江陣教練的學生侯建志表示，排演《三寮灣風雲》這齣戲，讓他願意為地方宋江陣盡一分傳承的力量。扮演日軍將領的顏天助則說，當時的居民真很勇敢，以宋江陣武器偷襲有槍炮的日軍，保護聚落的精神值得學習。扮演私塾教師的學生吳明輝說，仔細聽話很重要，只因將「柚米」錯聽成「幼女」，就為地方造成大災難。



圖說：臺南市三慈國小六年級學生穿著日軍服飾，登臺演出日本統治殖民時期的家鄉歷史劇。攝影／李榮茂