沈育如、楊惠芳、陳景清／連線報導



首次舉辦的公立高中完全免試入學昨天放榜，共十五校參加試辦，提出兩千三百零六個名額，共一千一百一十一名學生報名，最後錄取一千零九十九人，總錄取率百分之九十八點九二，但錄取學生數還不到總招生名額的一半。



為落實「全面免試，就近入學」的目標，教育部以「招生名額可全部或大部分容納鄰近的對應國中應屆畢業生，且近三年的報到率、註冊率低於八成」為標準，評估十五所高中職參加，以該校六成名額試辦完全免試入學。



教育部次長林騰蛟表示，試辦十五校當中，除了玉里高中餐飲管理科和澎湖海事水產職業學校航海科的報名人數比錄取人數多，依照該區免試入學超額比序篩選，沒錄取者列為備取之外，其他學校錄取率都達百分之百，包括新北市金山高中、雙溪高中，高雄市六龜高中等。



林騰蛟指出，除了這十五校，明年還將擴大舉辦，包括基隆區（基隆市加新北市雙溪高中、瑞芳高工）、臺東區、南投一區（埔里）、高市六區（六龜、旗山）、屏東二區（東港、潮州）與連江縣等六個區域型學習區有機會參與，預估學校數可以倍增。



教育部表示，錄取學生依簡章規定，六月十四日完成報到手續後，不能再報名其他招生入學管道，想放棄錄取機會的學生，六月十五日完成放棄手續後，就能參加其他入學管道。