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她顏面損傷人生變調　仍擁抱自己
陽光基金會宣導臉部平權日　出版傷友故事		 (2017/5/18)
 

　劉偉瑩／臺北報導

　自小被稱為才女、正妹的雅惠，憑著優異成績進入名校研究所，不料一場實驗爆炸意外，導致她失明、毀容，人生完全變調；三十二歲的淑妍，五個月大時被火燒傷臉部，右手截肢只剩兩指，曾被同學嘲笑是「外星人」、「螃蟹手」；如今兩人勇敢走出顏面損傷的傷痛，雅惠成功登上玉山，淑妍盼成為彩妝師。

　陽光基金會連續四年舉辦「臉部平權日」宣導活動，今年出版《完美！》攝影故事集，分享十九名顏損朋友燃燒生命熱情的故事，重新詮釋「美」，昨天舉行新書發表會，現場並邀請傷友分享心情。

　十三年前一場實驗爆炸意外，導致雅惠雙眼失明，她必須學習在黑暗中生活，即使身邊有導盲犬亦步亦趨的帶領，第一次過馬路時仍怕得發抖，「但我不能退後」，她一邊激勵自己，一邊鼓足勇氣叫導盲犬「前進！」她突破了難關，也突破了自己。

　雖然遭逢劇變，雅惠不但無怨恨，反而感謝這些痛苦帶給她繼續活下去的勇氣。雅惠現在熱愛慢跑、登山，更攻頂玉山，她表示，人生的第二條路走得並不輕鬆，「但我擁抱這樣的自己，而且喜歡這樣的自己。」她的經驗激勵了許多顏損朋友。

　被火紋身的淑妍，歷經多次植皮手術，從小更飽受歧視，不過早熟的她比媽媽還要樂觀、堅強，經常反過來安慰媽媽。目前她有一份穩定的工作，還發揮手藝，幫一群身障兒少化美美的彩妝，未來她希望成為彩妝師，為別人建立信心。

　圖說：昨天臉部平權日，陽光基金會分享十九名燒傷顏損者的故事。雙眼失明的雅惠（左二）和臉部燒傷的淑妍（左四）到場談心路歷程。攝影／陳壁銘
 
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